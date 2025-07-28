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S1mple официально покинул NaVi

Александр Костылев покинул организацию спустя девять лет.
Сегодня, 20:27       Автор: Андрей Безуглый
Александр s1mple Костылев
Александр s1mple Костылев

Александр S1mple Костылев официально покинул NaVi.

Украинский киберспортсмен находился в составе организации с 2016 года, выиграв с командой немало турниров, включая PGL Major Stockholm 2021.

Уже в мае этого года Костылев был отдан в аренду в Faze, но в итоге вернулся снова в NaVi. Теперь же команда решила окончательно распрощаться со спортсменом.

Уже стало известно, что S1mple вошел в состав BC.Game, заняв место Cypher. Однако в ростере команды все равно лишь четыре игрока и нет тренера.

Состав BC.Game: Nexa⁠, ⁠Pr1metapz, CacaNito, S1mple.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр s1mple Костылев

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