NAVI Junior - победители 20-го сезона European Pro League

В финале наши парни обыграли руснявый коллектив.

В пятницу, 18 октября, состоялся финал EPL Season 20, в котором сошлись украинкая организация NaVi Junior и руснявая DMS.

Отметим, что NaVi Junior - это униорский состав организации, который играет в менее значимых турнирах.

В итоге, молодые киберспортсмены с легкостью разгромили своих визави из рф, оформив уверенную победу 3:0.

Призовой фонд турнира составлял 20 тысяч долларов, 10 тысяч из которых выиграли NaVi Junior.

Ранее также NaVi стали чемпионами IEM Rio 2024.

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