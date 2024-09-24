В новый ростер NaVi вернулся легендарный капитан команды
Клемент Puppey Иванов поможет "рожденнім побеждать" на ближайших турнирах.
Украинская киберспортивная организация NaVi представила новый ростер, который стал огромным сюрпризом.
На квалификации на DreamLeague "рожденным побеждать" помогут два стендина - Клемент Puppey Иванов и Мирослав Boom Бицан.
В прошлом сезоне оба игрока выступала за Team Secret, которая не смогла пробиться ни на один крупный турнир года. Иванов, к тому же, является также и владельцем команды.
Также стоит напомнить, что Puppey играл в NaVi в период с 2011 по 2014 год. Под руководством эстонского капитана "рожденные побеждать" принимали участие в трех финалах The International и выиграли один из них.
Состав NAVI Dota 2 на ближайшие турниры:
- Артем Yuragi Голубев
- Сухбат sanctity- Отгондаваа
- Мирослав BOOM Бицан (стендин)
- Бакит W_Zayac Эмилжанов
- Клемент Puppey Иванов (стендин)
- Виталий Sword_Art Петькин (тренер)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!