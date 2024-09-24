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В новый ростер NaVi вернулся легендарный капитан команды

Клемент Puppey Иванов поможет "рожденнім побеждать" на ближайших турнирах.
Сегодня, 17:20
Клемент Puppey Иванов / PGL
Клемент Puppey Иванов / PGL

Украинская киберспортивная организация NaVi представила новый ростер, который стал огромным сюрпризом.

На квалификации на DreamLeague "рожденным побеждать" помогут два стендина - Клемент Puppey Иванов и Мирослав Boom Бицан.

В прошлом сезоне оба игрока выступала за Team Secret, которая не смогла пробиться ни на один крупный турнир года. Иванов, к тому же, является также и владельцем команды.

Также стоит напомнить, что Puppey играл в NaVi в период с 2011 по 2014 год. Под руководством эстонского капитана "рожденные побеждать" принимали участие в трех финалах The International и выиграли один из них.

Состав NAVI Dota 2 на ближайшие турниры:

  • Артем Yuragi Голубев
  • Сухбат sanctity- Отгондаваа
  • Мирослав BOOM Бицан (стендин)
  • Бакит W_Zayac Эмилжанов
  • Клемент Puppey Иванов (стендин)
  • Виталий Sword_Art Петькин (тренер)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

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