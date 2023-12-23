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Валерий b1t Ваховский - лучший игрок 2023 года по проценту убийств в голову

Украинец возгглавил рейтинг киберспорстменов тир-1 уровня.
Сегодня, 13:20
Валерий b1t Ваховский / HLTV
Валерий b1t Ваховский / HLTV

Украинский рифлер NAVI Валерий b1t Ваховский стал лучшим игроком 2023 года по проценту хедшотов.

В статистиу попали только турниры тир-1 чемпионаты. B1t в 2023 году убивал своих соперников в голову с вероятностью 64,6%.

Топ-10 лучших хедшотеров 2023 года

  1. B1t - 64,6%
  2. ropz - 56,6%
  3. Niko - 57,0%
  4. k0nfig - 58,2%
  5. Spinx - 53,8%
  6. Twistzz - 57,7%
  7. rain - 59,2%
  8. Jabbi - 56,5%
  9. YEKINDAR - 57,2%
  10. mezii - 55,1%

Напомним, NaVi потерпели поражение в полуфинале Blast Premier World Final 2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Natus Vincere Валерий B1t Ваховский

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