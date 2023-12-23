Валерий b1t Ваховский - лучший игрок 2023 года по проценту убийств в голову

Украинский рифлер NAVI Валерий b1t Ваховский стал лучшим игроком 2023 года по проценту хедшотов.

В статистиу попали только турниры тир-1 чемпионаты. B1t в 2023 году убивал своих соперников в голову с вероятностью 64,6%.

B1t - 64,6% ropz - 56,6% Niko - 57,0% k0nfig - 58,2% Spinx - 53,8% Twistzz - 57,7% rain - 59,2% Jabbi - 56,5% YEKINDAR - 57,2% mezii - 55,1%

Напомним, NaVi потерпели поражение в полуфинале Blast Premier World Final 2023.

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