Валерий b1t Ваховский - лучший игрок 2023 года по проценту убийств в голову
Украинец возгглавил рейтинг киберспорстменов тир-1 уровня.
Украинский рифлер NAVI Валерий b1t Ваховский стал лучшим игроком 2023 года по проценту хедшотов.
В статистиу попали только турниры тир-1 чемпионаты. B1t в 2023 году убивал своих соперников в голову с вероятностью 64,6%.
Топ-10 лучших хедшотеров 2023 года
- B1t - 64,6%
- ropz - 56,6%
- Niko - 57,0%
- k0nfig - 58,2%
- Spinx - 53,8%
- Twistzz - 57,7%
- rain - 59,2%
- Jabbi - 56,5%
- YEKINDAR - 57,2%
- mezii - 55,1%
Напомним, NaVi потерпели поражение в полуфинале Blast Premier World Final 2023.
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