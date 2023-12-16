NaVi потерпели поражение в полуфинале Blast Premier World Final 2023

В субботу, 16 декабря, состоялся полуфинал Blast Premier World Final 2023 по CS2, в котором Natus Vincere встречались с Vitality.

Поединок завершился поражением украинского киберспортивного коллектива со счетом 0:2 (5:13 на Anubis и 9:13 на Inferno).

Таким образом, NaVi завершили выступление на турнире и, заняв 3-4 место, заработали 85 тысяч долларов призовых.

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Vitality в воскресенье, 17 декабря, встретятся в финале соревнований с FaZe.

Напомним, что BLAST Premier: World Final 2023 проходит с 13 по 17 декабря в Абу-Даби с участием восьми команд. Призовой фонд турнира составляет один миллион долларов.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей BLAST Premier: World Final 2023 по CS2.

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