BLAST Premier Fall Final 2022: расписание, результаты и формат турнира

В столице Дании городе Копенгаген на Ройял Арене состоится турнир серии BLAST Premier - Fall Finals 2022.

Участие в нем примут восемь команд, а победитель получит путевку на BLAST Premier: World Final 2022, который пройдет в конце года.

Формат

Групповой этап:

Две группы формата double-elimination

В каждой группе по 4 команды

Все матчи в формате Bo3

Три лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф

Победители группового этапа выходят в полуфинал

Занявшие второе место в групповом этапе проходят в четвертьфинал

Команды, занявшие 3-е место в групповом этапе, выходят в четвертьфинал

Плей-офф:

Сетка Single-Elimination

Все матчи Bo3

BLAST Premier Fall турнирная сетка и результаты матчей

Групповой этап

23 ноября, 11:00 | FaZe - OG 2:0 (16:3, 16:6)

23 ноября, 14:00 | Heroic - NiP

23 ноября, 17:00 | Fluxo - NaVi

23 ноября, 20:00 | G2 - Liquid

24 ноября, 11:00 | матч за первое место группы A

24 ноября, 14:00 | матч за третье место группы A

24 ноября, 17:00 | матч за первое место группы B

24 ноября, 20:00 | матч за третье место группы B

Плей-офф

25 ноября, 16:30 | четвертьфинал №1, 2-е место группы А против 3-го места группы В

25 ноября, 20:00 | четвертьфинал №2, 2-е место группы В против 3-го места группы А

26 ноября, 16:30 | полуфинал, 1-е место группы В против победителя четвертьфинала №1

26 ноября, 20:00 | полуфинал, 1-е место группы А против победителя четвертьфинала №2

27 ноября, 18:30 | финал

Где смотреть матчи BLAST Premier Fall

Официальным транслятором матчей BLAST Premier Fall на украинском языке является студия WePlay, которая будет показывать все матчи турнира на платформе Twitch.

Матчи можно посмотреть в плейере ниже.

Отметим, что победитель этого турнира получит 200 000 долларов призовых. Полный призовой фонд равен 425 тысячам.