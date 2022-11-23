BLAST Premier Fall Final 2022: расписание, результаты и формат турнира
В столице Дании городе Копенгаген на Ройял Арене состоится турнир серии BLAST Premier - Fall Finals 2022.
Участие в нем примут восемь команд, а победитель получит путевку на BLAST Premier: World Final 2022, который пройдет в конце года.
Формат
Групповой этап:
- Две группы формата double-elimination
- В каждой группе по 4 команды
- Все матчи в формате Bo3
- Три лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф
- Победители группового этапа выходят в полуфинал
- Занявшие второе место в групповом этапе проходят в четвертьфинал
- Команды, занявшие 3-е место в групповом этапе, выходят в четвертьфинал
Плей-офф:
- Сетка Single-Elimination
- Все матчи Bo3
BLAST Premier Fall турнирная сетка и результаты матчей
Групповой этап
23 ноября, 11:00 | FaZe - OG 2:0 (16:3, 16:6)
23 ноября, 14:00 | Heroic - NiP
23 ноября, 17:00 | Fluxo - NaVi
23 ноября, 20:00 | G2 - Liquid
24 ноября, 11:00 | матч за первое место группы A
24 ноября, 14:00 | матч за третье место группы A
24 ноября, 17:00 | матч за первое место группы B
24 ноября, 20:00 | матч за третье место группы B
Плей-офф
25 ноября, 16:30 | четвертьфинал №1, 2-е место группы А против 3-го места группы В
25 ноября, 20:00 | четвертьфинал №2, 2-е место группы В против 3-го места группы А
26 ноября, 16:30 | полуфинал, 1-е место группы В против победителя четвертьфинала №1
26 ноября, 20:00 | полуфинал, 1-е место группы А против победителя четвертьфинала №2
27 ноября, 18:30 | финал
Где смотреть матчи BLAST Premier Fall
Официальным транслятором матчей BLAST Premier Fall на украинском языке является студия WePlay, которая будет показывать все матчи турнира на платформе Twitch.
Матчи можно посмотреть в плейере ниже.
Отметим, что победитель этого турнира получит 200 000 долларов призовых. Полный призовой фонд равен 425 тысячам.