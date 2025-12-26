iSport.ua
НБА: Нью-Йорк обыграл Кливленд, Сан-Антонио победил Оклахому

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
Нью-Йорк – Кливленд / Getty Images
Нью-Йорк – Кливленд / Getty Images

В ночь с 25 на 26 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялось пять матчей.

Результаты матчей НБА за 26 декабря

Нью-Йорк – Кливленд – 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28)

Нью-Йорк: Брансон (34), Харт (15), Бриджес (12), Таунс (11 + 14 подборов), Ануноби (8) – старт; Кларксон (25), Коллек (16 + 9 передач), Диавара (5), Хукпорти (0), Робинсон (0 + 12 подборов).

Кливленд: Митчелл (34 + 7 подборов + 6 передач), Гарленд (20 + 10 передач), Мэррилл (11), Аллен (7 + 9 подборов), Вейд (6) – старт; Тайсон (16), Э. Мобли (14 + 9 подборов), Хантер (13), Брайант (3), Болл (0).

Оклахома – Сан-Антонио – 102:117 (36:41, 24:28, 19:26, 23:22)

Оклахома: Гилджес-Александер (22), Хартенштайн (13 + 12 подборов), Джейлен Уильямс (12 + 6 передач), Холмгрен (10 + 12 подборов), Дорт (8) – старт; Карузо (12), К. Уильямс (8), Виггинс (5), Джо (5), Уоллес (5), Карлсон (2), Барнхайзер (0), Янгблад (0).

Сан-Антонио: Фокс (29), Касл (19 + 7 передач), Барнс (15), Корнет (6), Васселл (5) – старт; Вембаньяма (19 + 11 подборов), Харпер (12), К. Джонсон (9 + 7 подборов), Маклафлин (3), Сохан (0), Шэмпени (0), Брайан (0), Олиник (0), Уотерс (0).

Голден Стейт – Даллас – 126:116 (40:28, 31:30, 29:31, 26:27)

Голден Стейт: Карри (23), Батлер (14 + 9 подборов + 9 передач), Муди (12), Дрэймонд Грин (7), Пост (6) – старт; Мелтон (16), Хорфорд (14), Подземски (13 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (10), Пэйтон II (6), Ричард (5).

Даллас: Флэгг (27), Маршалл (14), Вашингтон (14 + 10 подборов), Нембхард (4), Дэвис (3) – старт; Уильямс (26), Кристи (13), Томпсон (7), Гэффорд (6), Калеб Мартин (2).

Лейкерс – Хьюстон – 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)

Лейкерс: Дончич (25 + 7 передач + 6 потерь), Джеймс (18), Ривз (12), Эйтон (10), Хатимура (0) – старт; Вандербилт (11), Смарт (6), Ларэвиа (5), Джеймс-младший (3), Тьеро (2), Кнехт (2), Клебер (2).

Хьюстон: Томпсон (26 + 7 подборов), Дюрэнт (25 + 9 передач), Смит (16 + 7 подборов), Шенгюн (14 + 12 подборов + 6 потерь), Исон (13) – старт; Шеппард (13), Капела (6), Адамс (4 + 9 подборов), Тэйт (2), А. Холидэй (0), Дэвисон (0), Грин (0), Окоги (0), Финни-Смит (0).

Денвер – Миннесота 142:138 OT (32:29, 25:26, 35:23, 23:37, 27:23)

Денвер: Йокич (56 + 17 подборов, + 14 передач, 5 потерь), Дж. Мюррэй (35 передач), Хардуэй 19, Джонс 12 подборов, Уотсон 9, Б. Браун 7, Ннаджи 2, Валанчюнас 2, Стротер 0.

Миннесота: Эдвардс (44 + 6 потерь), Рэндл (32 + 7 подборов, 6 передач), Макдэниэлс (21), Гобер (9 подборов, 12 подборов, 6 блок-шотов), Дивинченцо (6+7 подборов, 8 передач); Рид (13), Хайлэнд (11), Кларк (2), Джузэнг (0), Конли (0), Шэннон (0).

