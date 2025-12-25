iSport.ua
Рюдигер определился с местом продолжения карьеры

Немец не останется на Бернабеу.
Вчера, 23:51       Автор: Антон Федорцив
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Защитник Антонио Рюдигер покинет мадридский Реал. Центрбек не будет подписывать новый контракт со "сливочными", сообщает ESPN.

Ветеран запланировал переезд в чемпионат Саудовской Аравии. Рюдигер собрался покинуть Реал бесплатно следующим летом. Изменить планы немца пытается французский ПСЖ, завлекая защитника финансовыми стимулами.

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 7 матчей во всех турнирах. В столицу Испании он перебрался в 2022 году. Ранее центрбек выступал за лондонский Челси, итальянскую Рому и немецкий Штутгарт.

Тем временем Реал решил оформить обратный трансфер хавбека Нико Паса из итальянского Комо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Антонио Рюдигер Чемпионат Саудовской Аравии

