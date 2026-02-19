iSport.ua
Реал подписал перспективного игрока Атлетико Мадрид

Подписал молодого защитника из академии соперника.
Сегодня, 11:26       Автор: Валентина Чорноштан
Форма Реал Мадрида / Getty Images
Форма Реал Мадрида / Getty Images

Реал Мадрид подписал Аймара Гарсию из мадридского Атлетико, сообщает Fichajes со ссылкой на Transfermarkt.

Реал связался с академией Атлетико о желании подписать 18-летнего игрока, на что клуб согласился и оформил трансфер.

Контракт центрального защитника с "королевской" командой рассчитан до конца следующего сезона с опцией продления.

Добавим, что игрок перешёл бесплатно в состав Реала.

Также Атлетико Мадрид отметился негативной статистикой: команда впервые упустила преимущество в два мяча.

