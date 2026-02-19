iSport.ua
Макгрегор раскрывает детали следующего поединка

Знает соперника и дату своего возвращения в октагон.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Конор Макгрегор в социальной сети Х сообщил, что знает соперника и дату следующего поединка.

Ирландец написал: "Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта", однако позже удалил пост.

Напомним, что Конор не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион готовится к переговорам с UFC о новом контракте.

К слову, брат Джейка  Пола заявлял, что хочет сразиться с Конором Макгрегором.

