Макгрегор раскрывает детали следующего поединка

Знает соперника и дату своего возвращения в октагон.

Конор Макгрегор в социальной сети Х сообщил, что знает соперника и дату следующего поединка.

Ирландец написал: "Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта", однако позже удалил пост.

Напомним, что Конор не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион готовится к переговорам с UFC о новом контракте.

К слову, брат Джейка Пола заявлял, что хочет сразиться с Конором Макгрегором.

