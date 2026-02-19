iSport.ua
Итаума - новый Тайсон? Леннокс Льюис - о действующем чемпионе WBO

Также о большем бое Уордли против Дюбуа.
Леннокс Льюис / Getty Images
Чемпион супертяжёлого дивизиона британец Леннокс Льюис поделился своими мыслями о действующем чемпионе в тяжёлом весе Мозесе Итауме.

"Не думаю, что его нужно сравнивать с Майком Тайсоном. Я считаю, Мозес это свой собственный бренд. Он отличный молодой боец с большим потенциалом. С ним не нужно спешить, его нужно вести осторожно", - цитирует британца Fight Hub TV.

Также член Международного зала славы рассказал, чего ожидает от боя Фабио Уордли и Дэниеля Дюбуа.

Я считаю, это большой бой, особенно для Дэниеля Дюбуа и Фабио Уордли. Думаю, вся британская нация будет ждать и наблюдать за этим поединком.

Добавим, что ранее Фрэнк Уоррен поделился своим мнением о будущем поединке Уордли - Дюбуа.

