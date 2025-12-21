iSport.ua
Русский Українська

Легендарный британец прокомментировал бой Джошуа и Пола

Объяснил, почему экс-чемпион мира в супертяжелом весе победил Джейка Пола.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о бою Энтони Джошуа против Джейка Пола, который прошёл в пятницу, 19 декабря.

Напомним, что британский боксер нокаутировал Пола в шестом раунде.

"То, что Энтони не выходил на ринг 15 месяцев, было хорошо заметно. Ему понадобилось некоторое время, несколько раундов, чтобы войти в бой и почувствовать ритм, только после этого он начал вкладываться в удары. Он выполнил свою работу так, как и должен был.

Против него был соперник, который много двигался, поэтому Энтони приходилось его преследовать. В итоге всё решила физическая форма: Пол выглядел неготовым, особенно для такого крупного тяжеловеса. Уже после нескольких раундов стало видно, что он просто стоит и ждёт, когда по нему попадут", - сказал Льюис.

После боя промоутер Пола рассказал, сколько займёт его восстановление после перелома челюсти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леннокс Льюис

Статьи по теме

Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Бывший чемпион мира дал Усику совет относительно карьеры Бывший чемпион мира дал Усику совет относительно карьеры
"Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге "Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге
Льюис удивил однозначным прогнозом на реванш Усика и Дюбуа Льюис удивил однозначным прогнозом на реванш Усика и Дюбуа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла масс-старт в Анси, мужская гонка закроет третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа15:59
"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика
Биатлон15:40
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
Бокс15:30
"Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша
Биатлон14:58
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла масс-старт в Анси, мужская гонка закроет третий этап Кубка мира
Бокс14:57
Легендарный британец прокомментировал бой Джошуа и Пола
Европа14:27
Украинцы в деле? Стало известно, сыграют ли Цыганков и Ванат против мадридского Атлетико
Биатлон14:25
Киркейде вырвала победу в женском масс-старте в Анси
Европа14:12
Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо
Бокс13:52
"Выдержал больше, чем я ожидал": Промоутер Джошуа оценил выступление Пола
Европа13:46
Тренер Ромы собирается провести чистку среди нападающих. Уйдёт ли Довбик?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK