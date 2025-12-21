Легендарный британец прокомментировал бой Джошуа и Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о бою Энтони Джошуа против Джейка Пола, который прошёл в пятницу, 19 декабря.

Напомним, что британский боксер нокаутировал Пола в шестом раунде.

"То, что Энтони не выходил на ринг 15 месяцев, было хорошо заметно. Ему понадобилось некоторое время, несколько раундов, чтобы войти в бой и почувствовать ритм, только после этого он начал вкладываться в удары. Он выполнил свою работу так, как и должен был.

Против него был соперник, который много двигался, поэтому Энтони приходилось его преследовать. В итоге всё решила физическая форма: Пол выглядел неготовым, особенно для такого крупного тяжеловеса. Уже после нескольких раундов стало видно, что он просто стоит и ждёт, когда по нему попадут", - сказал Льюис.

После боя промоутер Пола рассказал, сколько займёт его восстановление после перелома челюсти.

