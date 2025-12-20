iSport.ua
Русский Українська

Промоутер Пола рассказал, сколько займет его восстановление после перелома челюсти

Представитель шоумена очертил сроки его лечения от травмы.
Вчера, 22:19       Автор: Игорь Мищук
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images

Накиса Бидариан, промоутер блогера Джейка Пола, рассказал, сколько времени займет его восстановление после перелома челюсти в проигранном бою против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Представитель шоумена сообщил, что по прогнозам врачей на лечение ему потребуется месяц-полтора.

Читай также: Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа

"Да, у него перелом челюсти. С ним все хорошо. После боя мы уже встречались с боссами Netflix. Пол принял душ и сам поехал в больницу.

Перелом челюсти - распространенная травма в боксе или в ММА. По словам врачей и хирургов, с которыми мы общались, время восстановления составит от четырех до шести недель", - приводит слова Бидариана Fight Hub TV.

Ранее Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

"Мы все еще в деле": Уайлдер сделал заявление о бое с Джошуа "Мы все еще в деле": Уайлдер сделал заявление о бое с Джошуа
Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа
"Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом "Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом
Реал в большинстве одержал победу над Севильей Реал в большинстве одержал победу над Севильей

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Европа00:35
Реал в большинстве одержал победу над Севильей
Европа00:08
Эвертон с Миколенко уступил на своем поле Арсеналу
Вчера, 23:42
Европа23:42
Ювентус нанес дома поражение Роме
Бокс23:21
"Мы все еще в деле": Уайлдер сделал заявление о бое с Джошуа
Европа22:54
Тренер Барселоны озвучил условие для продления контракта
Бокс22:19
Промоутер Пола рассказал, сколько займет его восстановление после перелома челюсти
Европа21:38
Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм
Бокс21:00
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа
Европа20:35
"Сделал шаг вперед": Тренер Жироны оценил роль Цыганкова в команде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK