Промоутер Пола рассказал, сколько займет его восстановление после перелома челюсти
Представитель шоумена очертил сроки его лечения от травмы.
Накиса Бидариан, промоутер блогера Джейка Пола, рассказал, сколько времени займет его восстановление после перелома челюсти в проигранном бою против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Представитель шоумена сообщил, что по прогнозам врачей на лечение ему потребуется месяц-полтора.
"Да, у него перелом челюсти. С ним все хорошо. После боя мы уже встречались с боссами Netflix. Пол принял душ и сам поехал в больницу.
Перелом челюсти - распространенная травма в боксе или в ММА. По словам врачей и хирургов, с которыми мы общались, время восстановления составит от четырех до шести недель", - приводит слова Бидариана Fight Hub TV.
