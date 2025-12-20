Промоутер Пола рассказал, сколько займет его восстановление после перелома челюсти

Накиса Бидариан, промоутер блогера Джейка Пола, рассказал, сколько времени займет его восстановление после перелома челюсти в проигранном бою против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Представитель шоумена сообщил, что по прогнозам врачей на лечение ему потребуется месяц-полтора.

"Да, у него перелом челюсти. С ним все хорошо. После боя мы уже встречались с боссами Netflix. Пол принял душ и сам поехал в больницу.

Перелом челюсти - распространенная травма в боксе или в ММА. По словам врачей и хирургов, с которыми мы общались, время восстановления составит от четырех до шести недель", - приводит слова Бидариана Fight Hub TV.

Ранее Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа.

