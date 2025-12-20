iSport.ua
"Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа

Блогер назвал причину своего неудачного выступления против экс-чемпиона.
Сегодня, 18:27       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол прокомментировал свое досрочное поражение от бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Шоумен отдал должное своему сопернику и отметил, что нехватка выносливости помешала ему выступить лучше в этом поединке.

Читай также: Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде

"Энтони - отличный боец. Мне надрали задницу, но в этом вся суть этого вида спорта. Я вернусь и продолжу побеждать. Это было хорошее небольшое избиение от одного из лучших боксеров в истории. Мне нравится это д*рьмо, я намерен вернуться и на определенном этапе завоевать чемпионский титул.

Честно говоря, я устал. Просто было слишком тяжело удерживать его вес. Я думаю, что если бы у меня было получше с выносливостью, то я бы мог дальше продолжать бой. Но он выступил потрясающе, у него действительно тяжелый удар. Лично я просто сделал все, что мог", - приводит слова Пол Bad Left Hook.

Напомним, что Пол получил тяжелую травму после нокаута от Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

