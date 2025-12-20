Пол получил тяжелую травму после нокаута Джошуа

Американский боксер Джейк Пол не сумел избежать неприятной травмы.

Напомним, что накануне боец проиграл нокаутом Энтони Джошуа.

Финальный удар, отправивший Пола в нокаут, также нанес боксеру травму.

Как пишут в социальных сетях, Джошуа последним ударом не только отправил Пола в нокаут, но и сломал тому челюсть.

Джерело: @clippedszn

В Most Valuable Promotions подтвердили травму американца и заявили, что после боя Пол сразу же отправился в больницу.

