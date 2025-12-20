iSport.ua
Русский Українська

Пол получил тяжелую травму после нокаута Джошуа

Британец сломал сопернику челюсть.
Сегодня, 09:52       Автор: Андрей Безуглый
Джейк Пол - Энтони Джошуа / Getty Images
Джейк Пол - Энтони Джошуа / Getty Images

Американский боксер Джейк Пол не сумел избежать неприятной травмы.

Напомним, что накануне боец проиграл нокаутом Энтони Джошуа.

Финальный удар, отправивший Пола в нокаут, также нанес боксеру травму.

Как пишут в социальных сетях, Джошуа последним ударом не только отправил Пола в нокаут, но и сломал тому челюсть.

Джерело: @clippedszn
Джерело: @clippedszn

В Most Valuable Promotions подтвердили травму американца и заявили, что после боя Пол сразу же отправился в больницу.

Обзор поединка Джейк Пол - Энтони Джошуа доступен на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

"Он падал, но продолжал подниматься": Джошуа прокомментировал победу над Полом "Он падал, но продолжал подниматься": Джошуа прокомментировал победу над Полом
Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде
Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по Зиркзе Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по Зиркзе
НХЛ: Даллас разгромил Анахайм, Флорида вырвала победу у Каролины НХЛ: Даллас разгромил Анахайм, Флорида вырвала победу у Каролины

Видео

Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде
Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Кристиансен выиграл мужской спринт в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Бокс10:45
"Он падал, но продолжал подниматься": Джошуа прокомментировал победу над Полом
Бокс09:52
Пол получил тяжелую травму после нокаута Джошуа
Бокс09:22
Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде
Европа08:40
Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по Зиркзе
НХЛ08:10
НХЛ: Даллас разгромил Анахайм, Флорида вырвала победу у Каролины
НБА07:47
НБА: Бостон разобрался с Майами, Миннесота обыграла Оклахому
Европа07:25
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
Еврокубки00:49
Барселона и Баскония обновили рекорд Евролиги
Футзал00:13
Футзальная сборная Украины расписала ничью с Португалией в спарринге
Вчера, 23:42
Европа23:42
Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK