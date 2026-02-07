Ювентус продлил контракт со своим лидером
Ювентус продолжил сотрудничество со своим ключевым игроком вингером Кенаном Йылдызом.
О переподписании контракта с 20-летним футболистом туринский клуб объявил на своем официальном сайте.
Читай также: Аталанта выбила Ювентус из Кубка Италии
Как сообщает пресс-служба "бьянконери", турецкий вингер заключил новый трудовой договор до 30 июня 2030 года.
𝐊𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐘𝐢𝐥𝐝𝐢𝐳 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣⭐️— JuventusFC (@juventusfc) February 7, 2026
🗞️➡️ https://t.co/KyrpSHBSEp pic.twitter.com/kIcVy0ZUWP
Йылдыз после выступлений за резервную команду Ювентуса дебютировал в составе первой команды в августе 2023 года. За это время он провел за туринцев 115 матчей во всех турнирах, отличившись 25 голами и 19 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ювентус оформил трансфер нападающего Жереми Бога.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!