Ювентус продлил контракт со своим лидером

Кенан Йылдыз заключил новое долгосрочное соглашение с "бьянконери".
Вчера, 23:59
Кенан Йылдыз / juventus.com
Кенан Йылдыз / juventus.com

Ювентус продолжил сотрудничество со своим ключевым игроком вингером Кенаном Йылдызом.

О переподписании контракта с 20-летним футболистом туринский клуб объявил на своем официальном сайте.

Как сообщает пресс-служба "бьянконери", турецкий вингер заключил новый трудовой договор до 30 июня 2030 года.

Йылдыз после выступлений за резервную команду Ювентуса дебютировал в составе первой команды в августе 2023 года. За это время он провел за туринцев 115 матчей во всех турнирах, отличившись 25 голами и 19 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус оформил трансфер нападающего Жереми Бога.

