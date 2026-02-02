iSport.ua
Фиорентина близка к покупке защитника Ювентуса

Трансфер вышел на финишную прямую.
Сегодня, 14:59       Автор: Антон Федорцив
Даниэле Ругани / Getty Images
Даниэле Ругани / Getty Images

Центрбек Даниэле Ругани покинет туринский Ювентус. Итальянец пройдет медосмотр для перехода в флорентийскую Фиорентину, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Клубы договорились об аренде защитника до конца сезона. Если "фиалки" сохранят прописку в Серии A, то выкупят Ругани за 2,5 млн. евро. Центрбека будет ждать 2-летний контракт.

В нынешнем сезоне Ругани провел всего 8 матчей во всех турнирах. Лишь осенью защитник пролонгировал договор с Юве. Раньше он немало ездил по арендам (Аякс, Кальяри, Ренн и Эмполи).

К слову, накануне Ювентус оформил переход нападающего Жереми Бога из французской Ниццы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус фиорентина Даниэле Ругани

