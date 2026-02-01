Ювентус разобрался с Пармой

Туринцы едва не повели после первой атаки, но с ударом Консейсана справился кипер. Впоследствии португалец встряхнул перекладину из центра штрафной. А на 15-й минуте Консейсан подал угловой, а Бремер головой отправил мяч в сетку.

"Крестоносцы" пришли в себя после получаса игрового времени. Валери после сольного прохода проверил бдительность Ди Грегорио, а Ористанио не смог пробить с выгодной позиции. Зато Маккенни в быстрой атаке Юве в падении удвоил преимущество.

На старте второго тайма команды обменялись голами. Парма размочила счет усилиями Камбьязо, срезавшего в свои ворота прострел Брисчи. Но "Старая синьора" в затяжной атаке быстро восстановила статус-кво усилиями Бремера.

Жирную точку поставил Дэвид. Он хладнокровно сыграл вторым темпом после сэйва Корви – 1:4 в итоге. По крайней мере, временно Ювентус поднялся в четверку Серии A (45 очков). Зато Парма опустилась на 16-е место (23 пункта).

Статистика матча Парма – Ювентус 23-го тура чемпионата Италии

Парма – Ювентус – 1:4

Голы: Камбьязо, 51 (автогол) – Бремер, 15, 54, Маккенни, 37, Дэвид, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 4.03

Владение мячом: 40 % - 60 %

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 4 - 8

Угловые: 5 - 3

Фолы: 10 - 13

