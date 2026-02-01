iSport.ua
Нечемпионский болид Сенны уйдет с молотка

Коллекционеры сразятся за машину середины 80-х.
Сегодня, 22:47       Автор: Антон Федорцив
Лотус / Getty Images
Лотус / Getty Images

Болид конюшни Лотус 1986 года попал на аукцион. На торги RM Sotheby's была выставлена ​​модель 98T, сообщает официальный сайт дома.

В сезоне-1986 машину пилотировал трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Бразилец за рулем Лотус 98T одержал две победы (Испания, Детройт) и еще 6 раз поднялся на подиум. В общем зачете пилотов он финишировал четвертым.

За болид планируют выручить 9,5-12 млн долларов. Если цена окажется ближе к верхнему пределу, то машина попадет в пятерку самых дорогих в истории Формулы-1. Рекордсмен – Мерседес W196R Хуана-Мануэля Фанхио (53,01 млн "зеленых").

К слову, ранее на аукцион выставили болид Ferrari F310 B немецкого пилота Михаэля Шумахера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лотус Айртон Сенна

