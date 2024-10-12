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Чемпионский болид Сенны привезут на Гран-при Бразилии в честь 30-й годовщины его смерти

Бразильцы будут чтить память своего соотечественника, одного из величайших гонщиков в истории Формулы-1.
Сегодня, 20:50
Айртон Сенна / Formula 1/formula1.com
Айртон Сенна / Formula 1/formula1.com

В 2024 году отмечается 30-я годовщина гибели великого гонщика Айртона Сенны.

По данному поводу в рамках инициативы SENNA SEMPRE (SENNA FOREVER) Хонда и МакЛарен привезут на Гран-при Бразилии оригинальный болид бразильца MP4/5B, на котором тот выиграл титул чемпиона 1990 года, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Болид проедет по Интерлагосу под звуки легендарной темы победы во время гоночного уик-энда. Личность того, кто сядет за руль болида, будет объявлена ​​перед презентацией.

Машина будет выставлена возле боксов команд, предоставив всем эксклюзивную возможность увидеть этот культовый образец истории Формулы-1.

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Посетителей уик-энда просят одеться в зеленые и желтые цвета и присоединиться к празднованию одного из величайших спортивных кумиров Бразилии.

За 10 лет в спорте Айртон Сенна завоевал три чемпионских титула, 65 поул-позиций, набрал более 600 очков, завоевал 80 подиумов и 41 победу.

Напомним, что уик-энд в Бразилии пройдет с 1 по 3 ноября. На ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы-1 сезона-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айртон Сенна

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