Вассер: Переход Хэмилтона демонстрирует, что Феррари движется в правильном направлении

Руководитель Феррари Фредерик Вассер уверяет, что будущий переход Льюиса Хэмилтона из Мерседес - хороший знак, что команда движется в правильном направлении.

Вассер и Хэмилтон работали вместе, когда британец выступал в GP2 и Европейской серии Формулы-3.

Француз уверен, что семикратный чемпион мира всегда хотел присоединиться к самой известной команде Формулы-1.

"Убедить Льюиса было не так уж сложно. Я помню, что в 2004 году мы были вместе (в Ф3), он тогда был связан с МакЛарен-Мерседес, но уже тогда предполагал, что рано или поздно перейдет в Феррари", - цитирует Вассера Motorsport.

"Мы говорили об этом некоторое время назад, он всегда имел это желание. Но, конечно, он гонщик, который хочет иметь гарантии в плане производительности, для него этот аспект всегда стоит на первом месте".

Источник: Getty Images

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"Если он решил присоединиться к Феррари, это подтверждает, что у нас есть правильная машина. Это конечная цель, такой гонщик, как Льюис, не приходит к нам в отпуск. И с моей стороны, я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении с точки зрения производительности".

"Нам нужен шаг вперед, и я могу сказать, что мы выделяем много ресурсов на наш следующий проект".

В 2025 году Льюис Хэмилтон станет напарником Шарля Леклера, который так же, как и британец, работал с Фредериком Вассером в младших сериях. К тому же, француз был руководителем Альфа Ромео, за которую в 2018 году монегаск дебютировал в Формуле-1.

Ранее Шарль Леклер поделился мнением, что Льюис Хэмилтон сильно повлияет на Феррари, принеся с собой большие знания.

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