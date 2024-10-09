Леклер - о переходе Хэмилтона в Феррари: Для меня это будет потрясающе

В следующем сезоне напарником Шарля Леклера в Феррари станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Монегаск считает, что 39-летний британец будет иметь огромное влияние на итальянский коллектив.

"Когда такой чемпион, как Льюис, приходит в любую команду, это повышает мотивацию каждого человека", - цитирует Шарля официальный сайт Формулы-1.

"Он придет со всем тем опытом, который он приобрел за годы работы в Мерседес, с другим стилем работы, другим видением - и это всегда идет на пользу команде".

Источник: Getty Images

С личной точки зрения Леклер считает, что Хэмилтон станет сильным ориентиром для его собственных выступлений.

"Очевидно, что для меня это будет потрясающе, потому что в одной команде со мной будет находиться самый успешный гонщик в истории Ф1".

"Для меня это будет очень интересно - учиться у одного из лучших в истории, а также очень большой вызов и мотивация, чтобы победить Льюиса и показать, на что я способен".

"С приходом Льюиса в команду он определенно станет эталоном, поэтому для меня будет очень важно быть на высоте".

Ранее Шарль Леклер рассказал, за счет чего Феррари будет иметь возможность остаться в борьбе за Кубок конструкторов.

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