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Леклер рассказал, что может помочь Феррари оставаться в борьбе за Кубок конструкторов

И нет, это не чудо.
Сегодня, 20:18
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Несмотря на провал в гонке обновлений, Феррари продолжает претендовать на Кубок конструкторов, отставая от лидера в лице МакЛарен на 75 очков.

Пилот Скудерии Шарль Леклер признал, что в чистой скорости его команда уступает соперникам, но он надеется, что постоянство в наборе очков поможет итальянцам оставаться в борьбе за трофей.

"Я думаю, если мы продолжим быть постоянными и не будем иметь слишком много упущенных возможностей, мы подсчитаем очки в конце, и, надеюсь, их будет достаточно, чтобы выиграть Кубок конструкторов", - цитирует монегаска Motorsport.

"Но в чистом темпе мы все еще не на том уровне, чтобы бороться за трофей. Я не особо вижу себя в этой битве, но если они допустят ошибки, мы можем там оказаться".

Источник: Getty Images

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"Несмотря на то, что последние две гонки были хорошими, мы всегда говорили, что нам нужно быть осторожными, чтобы не иметь завышенных ожиданий. У МакЛарен машина лучше, чем у нас".

"У нас есть трассы, на которых мы будем конкурентоспособными, а есть и те, где мы будем отставать. До этой гонки мы были довольно близки (к лидерам), и у нас никогда не было самой быстрой машины, за исключением, может быть, Монако. В Монце мы тоже были довольно сильны".

Ранее Шарль Леклер заявил, что провал в квалификации помешал ему выступить более успешно на Гран-при Сингапура.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Кубок Конструкторов Шарль Леклер

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