"Он всегда ворошит дер*мо": Вольфф - о словах Хорнера про контракт Расселла

Несколькими днями ранее руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер намекнул, что его команда может попробовать подписать Джорджа Расселла, чей контракт с Мерседес завершится после сезона-2025.

Руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф ответил на это заявлением, что британец всегда будет представлять немецкий коллектив.

"Кристиан всегда пытается разворошить дер*мо. Он ворошит дер*мо. Это часть игры. Джордж всегда был гонщиком Мерседес и, надеюсь, будет им всегда", - приводит слова австрийца официальный сайт Формулы-1.

"У Джорджа есть все необходимое, чтобы взять на себя роль лидера команды (после ухода Хэмилтона) и руководство, когда речь идет о технических решениях по настройкам, которые необходимо принять. Я очень уверен в нем".

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Напомним, что пилот Ред Булл Макс Ферстаппен признался, что нынешняя "война" ФИА с нецензурной лексикой, в которую он был втянут, приближает его к уходу из Формулы-1.

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