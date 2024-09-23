Ферстаппен - о "войне" с ФИА: Это точно приближает меня к уходу из Формулы-1

Нидерландцу не нравится, что ему не позволяют быть собой.

Прошедший уик-энд в Сингапуре запомнился началом "войны" ФИА с нецензурной лексикой пилотов.

В это противостояние был втянут Макс Ферстаппен, которого Федерация решила наказать за слово "f*cked", сказанное во время пресс-конференции.

После Гран-при Сингапура трехкратный чемпион мира признался, что подобные ситуации приближают его к тому, чтобы уйти из Формулы-1.

"Для меня лично нет никакого желания давать длинные ответы (во время пресс-конференции), когда с тобой так обращаются", - приводит слова Макса Sky Sports.

"Я никогда не чувствовал, что у меня с ними плохие отношения. Даже в этом году я на добровольных началах работал с младшими стюардами. Я проводил с ними получасовую беседу".

"Я старался помочь, а они оказывают маленькие услуги или что-то в этом роде. Я не слишком сложный человек, чтобы отказывать. Я говорю: "Хорошо, конечно, если вам это нравится, я люблю помогать".

Источник: Getty Images

"А потом с тобой так обращаются. Так не бывает. Для меня все было довольно просто, потому что я знаю, что должен отвечать, ведь там не сказано, за что именно ты должен отвечать".

Такие вещи определенно определяют и мое будущее, когда ты не можешь быть самим собой и не справляешься с этими глупостями. Я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда не хочется постоянно сталкиваться с подобными вещами.

Ферстаппен продолжил выражать недовольством ситуации, которая складывается в спорте.

"Конечно, здорово добиваться успеха и выигрывать гонки, но после того, как вы всего этого добились, выиграли чемпионат и гонки, хочется просто хорошо провести время".

"Все в паддоке стараются, даже в конце пелотона. Но если вам приходится сталкиваться с подобными глупостями, то для меня это не способ продолжать заниматься спортом, это точно".

"Я не знаю, насколько серьезно они будут относиться к подобным вещам, но для меня, если этого достаточно, то этого достаточно. Гонки будут продолжаться, Ф1 будет продолжаться без меня. Это не проблема и не проблема для меня. Все так, как есть".

Источник: Getty Images

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"В этом и заключается суть гонок. В любом виде спорта, если вас схватили или толкнули, или кто-то чем-то недоволен, или есть досадный момент, или что-то, о чем их спрашивают, я думаю, это вполне нормально, что может быть такая реакция".

"Лично я знаю, что нельзя оскорблять людей, это прямолинейно, и никто не хочет этого делать, но все это слишком мягко".

"Честно говоря, это глупо. Очень глупо то, с чем мы имеем дело. Если ты не можешь быть самим собой в полной мере, то в конце концов лучше не говорить. Но этого никто не хочет, потому что тогда ты становишься роботом, а это не то, что нужно делать в этом спорте".

Пилот Феррари Карлос Сайнс разбил болид в квалификации. Он был оштрафован 25 000 евро (половина суммы условно) за пересечение трассы пешком.

Ферстаппен привел этот случай в качестве примера того, что он недоволен некоторыми правилами, поскольку спорт "идет не в ту сторону".

"Карлос получил штраф за пересечение трассы в квалификации. О чем мы говорим? Это красный флаг, машины едут (в боксы), я думаю, это вполне безопасно, и он знает, что делает. Мы не дураки".

"Когда я увидел, что этот момент будет наказан, я подумал: "Боже мой, что мы делаем". Такие вещи просто очень глупы".

Ранее руководитель МакЛарен Андреа Стелла остался недоволен тем, что пилот РБ Даниэль Риккардо отобрал очко у Ландо Норриса за самый быстрый круг, предполагая, что австралиец сделал это по просьбе Ред Булл.

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