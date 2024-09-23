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Леклер - о Гран-при Сингапура: Провал в квалификации помешал нам в гонке

Монегаск жалеет, что не смог стартовать в Гран-при на более высокой позиции.
Сегодня, 15:21
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер завершил Гран-при Сингапура на пятом месте.

После провала в квалификации, где его время было удалено из протокола, монегаск был вынужден стартовать девятым.

В связи с этим 26-летний гонщик чувствует определенную долю разочарования, ведь, по его мнению, гонка могла сложиться иначе.

"У меня смешанные чувства. Думаю, что сегодня мы проделали очень, очень хорошую работу. Не было ничего, что можно было бы сделать лучше", - приводит слова Шарля официальный сайт Формулы-1.

"У нас была разочаровывающая первая часть гонки, когда мы ничего не могли сделать, кроме как просто ждать. А затем, когда Нико (Хюлькенберг) и Фернандо (Алонсо) пошли на пит-стоп, я смог поднажать".

Источник: Getty Images

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"У нас был хороший темп, мы остановились и провели действительно сильный второй отрезок, который вернул нас на пятое место, так что я был очень счастлив. Тем не менее, немного разочаровывающие выходные".

"Оглядываясь назад, я думаю, что, вероятно, я был виноват (в квалификации), и так бывает - есть квалификации, которые мы проводим хорошо, и квалификации, в которых ты допускаешь ошибку, особенно когда у тебя есть только один круг, и тогда ты платишь цену".

Единственная проблема в том, что в Сингапуре ты платишь за это больше всего. Но опять же, если смотреть только на сегодняшний день, то я чувствую, что мы проделали очень, очень хорошую работу. Если же смотреть на уик-энд в целом, то я заплатил цену за вчерашнюю ошибку.

На данный момент Шарль Леклер удерживает третье место в личном зачете пилотов, имея 245 очков. Его догоняет Оскар Пиастри (МакЛарен), у которого 237 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Сингапура Шарль Леклер

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