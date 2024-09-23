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Пилоты Мерседес получили тепловой удар на Гран-при Сингапура

Хэмилтону и Расселлу пришлось принимать ледяные ванны.
Сегодня, 10:42
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл / Getty Images

Пилоты Мерседес Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл не смогли пообщаться с журналистами после Гран-при Сингапура.

Напомним, что по итогам гонки в Марина Бэй Расселл финишировал четвертым, а Хэмилтон - шестым.

Однако обоим пилотам эти очки дались дорогой ценой - у обоих был диагностирован тепловой удар.

Позднее руководитель команды Тото Вольфф сообщил, что с пилотами все хорошо и они уже оправились от последствий гонки.

"Они оба пострадали от перегрева, получили тепловой удар, но сейчас уже все в порядке. Они оба приняли ванны со льдом – думаю, это немного улучшило их состояние, им уже лучше", - рассказал Вольфф.

Ранее также в Макларен намекнули на сговор между РБ и Ред Булл.

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