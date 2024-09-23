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Автоспорт

Руководитель Макларен намекнул на сговор между Ред Булл и РБ

Лучший круг Даниэля Риккардо выглядел подозрительно.
Сегодня, 07:50
Андреа Стелла / Getty Images
Андреа Стелла / Getty Images

Руководитель Макларен Андреа Стелла намекнул на то, что РБ может специально подыгрывать Ред Булл.

Напомним, что на Гран-при Сингапура пилот младшей команды Даниэль Риккардо отобрал лучший круг у Ландо Норриса.

Таким образом, даже если бриатнец выиграет все оставшиеся гонки и спринты, а Макс Ферстаппен будет вторым, этого хватит нидерландцу для победы в чемпионате.

Стелла считает, что РБ вполне мог сделать это специально, чтобы помочь Ред Булл в чемпионате.

"Не знаю факты, я просто видел, что РБ отправился за лучшим кругом, и они его поставили. Но для меня разговоры о спортивном духе и прочем, думаю… Это было бы не к месту. Так что думаю, мы должны принять это за чистую монету.

С этим явно нужно разобраться. Но сейчас у меня нет оснований говорить, что РБ проехал лучший круг, чтобы помочь Ред Булл. Просто я нахожу это слегка… как бы сказать… специфичным. Я не видел предпосылок для этого.

Я был слегка удивлен тому, что для РБ высшим приоритетом в Сингапуре было взятие лучшего круга. Думаю, нам нужно усерднее трудиться, чтобы убедиться в том, что чемпионат не сведется к нулю.

В то же время я испытываю столько симпатии и такое чувство поддержки и дружбы по отношению к Даниэлю, что я просто рад тому, что он может добавить этот лучший круг в свой послужной список", - приводит слова Стеллы Autosport.

Напомним, с результатами Гран-при Сингапура вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл

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