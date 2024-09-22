Норрис в доминирующем стиле выиграл Гран-при Сингапура
В воскресенье, 22 сентября, в Сингапуре на трассе Марина-Бэй завершился восемнадцатый этап Формулы-1 сезона 2024 года.
Пилот МакЛарен Ландо Норрис, выигравший квалификацию, сумел реализовать поул и победить на Гран-при Сингапура.
Вместе с ним на подиуме оказались Макс Ферстаппен (Ред Булл) и Оскар Пиастри (МакЛарен)
Как оказалось уже после финиша, в этот день у Норриса не было соперников. Единственная возможность помешать ему победить была, как всем известно, на первом круге.
Однако в этот раз британец разбил свое проклятие - он смог завершить первый круг, не потеряв в лидерство в гонке. Ландо хорошо стартовал, у Ферстаппена не было ни единого шанса пройти его.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
LIGHTS OUT IN SINGAPORE!!!
A storming start from Lando Norris who gets to Turn 1 ahead of Max Verstappen! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/tXhTI7kZXy
Тесный старт в Сингапуре прошел без аварий, зато с провалом Сайнса и Албона: Карлос проиграл две позиции на старте, Алекс - сразу четыре. В то же самое время прорвался напарник тайского пилота - Франко Колапинто на позднем торможении заставил понервничать Албона.
Интересно, что совсем скоро аргентинец удостоился комплимента от Переса, который заявил своему гоночному инженеру, что Франко сложно пройти.
LAP 16/62— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
📻 “He’s difficult to pass, Colapinto”
Perez has been trying the pass but there's no way through ❌ #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ftuMjGK1Zc
И пока Колапинто продолжал заслуживать уважение ветеранов, Албон был вынужден сойти с дистанции из-за перегрева болида.
LAP 17/62— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
No luck for Alex Albon tonight 😖 He's got an issue with overheating and is out of the race - our first retiree ❌#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/J4PeND9LUb
После стартовых десяти кругов команда попросила Норриса увеличить отрыв от Ферстаппена до пяти секунд. Он не просто послушался, а еще и перевыполнил норму. С каждым кругом отрыв Ландо от Макса все увеличивался и увеличивался.
Вот тогда-то и стало понятно, что Ред Булл понадобится чудо, чтобы победить Норриса. Забавно, что сам Ландо едва это самое чудо и не подарил.
На середине дистанции он заблокировал колеса и чуть не оказался в стене. Но ему повезло, он лишь чуть-чуть задел ее передним антикрылом, которое даже не повредилось.
⏪ Rewind to the moment Norris damaged his front wing brushing the barriers after locking up on the entry to Turn 14 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XaTlbuXiTw— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
За 15 кругов до финиша Норрис задел стену, где год назад Джордж Расселл закончил гонку, атакуя как раз-таки Ландо. И снова ему повезло - никаких повреждений.
LAP 48/62— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
Norris has brushed the barriers again! 💥
That's exactly where Russell's race came to an end last year 😵
No damage done it seems and the McLaren driver continues on his way#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lVBf1X4w6u
А вот кому повезло меньше, так это Кевину Магнуссену, который влетел задним левым колесом в стену, получив медленный прокол.
И хотя он смог продолжить Гран-при, на последних кругах датчанин был вынужден все-таки сойти в боксы.
LAP 51/62— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
Magnussen has a left rear puncture, after presumably contact with a wall, and is limping back to the pits #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/u5euxnhAkg
Вообще событий в гонке было не то, чтобы много. В конце было только две интриги.
После достаточно легкого обгона Хэмилтона, Леклер на более свежих шинах атаковал Расселла. Но тот сумел защититься и удержать четвертую позицию. Леклер в свою очередь финишировал пятым, что тоже неплохо, учитывая провал в квалификации.
Вторая интрига касалась самого быстрого круга. Норрис, выиграв квалификацию, лидировал на протяжении всех кругов и имел на своем счету самый быстрый круг. Так что он претендовал на Большой шлем.
Но за несколько кругов до конца гонки на пит-стоп заехал Даниэль Риккардо. И "Медоед" на финише отобрал у британца дополнительный балл. Этим он помог своему другу Ферстаппену в борьбе за титул.
FASTEST LAP FOR DANIEL RICCIARDO!— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
The Aussie pitted on the penultimate lap 💪#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/T46xPnNgLW
При этом именно Риккардо болельщики признали гонщиком дня. Но это было сделано явно не за его выступление, так как он финишировал последним.
Дело в том, что последнюю неделю все чаще говорят о его замене на Лиама Лоусона. Ожидается, что уже на следующем этапе новозеландец поедет вместо австралийца. Так что звание гонщика дня можно считать прощальным подарком.
What a legend this guy is 🤩@danielricciardo is your #F1DriverOfTheDay #F1 #SingaporeGP @salesforce pic.twitter.com/v3erLOzJlb— Formula 1 (@F1) September 22, 2024
На финише Норрис привез Ферстаппену почти 21 секунду, что как бы намекает на то, насколько сильным сейчас является МакЛарен. Перефразируя слова классика: "Доминирование МакЛарен может наскучить фанатам". Уже можно так говорить?
Ландо еще ближе подобрался к Максу - теперь в личном зачете между двумя лучшими пилотами сезона всего 52 очка. А МакЛарен увеличил свой отрыв от Ред Булл в Кубке конструкторов до 31 балла.
Итоговая классификация
Формула-1 снова уходит на месячный перерыв, после которого она вернется этапом в Остине, где 20 октября пройдет Гран-при США.
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