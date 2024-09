Норрис в доминирующем стиле выиграл Гран-при Сингапура

В воскресенье, 22 сентября, в Сингапуре на трассе Марина-Бэй завершился восемнадцатый этап Формулы-1 сезона 2024 года.

Пилот МакЛарен Ландо Норрис, выигравший квалификацию, сумел реализовать поул и победить на Гран-при Сингапура.

Вместе с ним на подиуме оказались Макс Ферстаппен (Ред Булл) и Оскар Пиастри (МакЛарен)

Как оказалось уже после финиша, в этот день у Норриса не было соперников. Единственная возможность помешать ему победить была, как всем известно, на первом круге.

Однако в этот раз британец разбил свое проклятие - он смог завершить первый круг, не потеряв в лидерство в гонке. Ландо хорошо стартовал, у Ферстаппена не было ни единого шанса пройти его.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN SINGAPORE!!!



A storming start from Lando Norris who gets to Turn 1 ahead of Max Verstappen! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/tXhTI7kZXy — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Тесный старт в Сингапуре прошел без аварий, зато с провалом Сайнса и Албона: Карлос проиграл две позиции на старте, Алекс - сразу четыре. В то же самое время прорвался напарник тайского пилота - Франко Колапинто на позднем торможении заставил понервничать Албона.

Интересно, что совсем скоро аргентинец удостоился комплимента от Переса, который заявил своему гоночному инженеру, что Франко сложно пройти.

LAP 16/62



📻 “He’s difficult to pass, Colapinto”



Perez has been trying the pass but there's no way through ❌ #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ftuMjGK1Zc — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

И пока Колапинто продолжал заслуживать уважение ветеранов, Албон был вынужден сойти с дистанции из-за перегрева болида.

LAP 17/62



No luck for Alex Albon tonight 😖 He's got an issue with overheating and is out of the race - our first retiree ❌#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/J4PeND9LUb — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

После стартовых десяти кругов команда попросила Норриса увеличить отрыв от Ферстаппена до пяти секунд. Он не просто послушался, а еще и перевыполнил норму. С каждым кругом отрыв Ландо от Макса все увеличивался и увеличивался.

Вот тогда-то и стало понятно, что Ред Булл понадобится чудо, чтобы победить Норриса. Забавно, что сам Ландо едва это самое чудо и не подарил.

На середине дистанции он заблокировал колеса и чуть не оказался в стене. Но ему повезло, он лишь чуть-чуть задел ее передним антикрылом, которое даже не повредилось.

⏪ Rewind to the moment Norris damaged his front wing brushing the barriers after locking up on the entry to Turn 14 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XaTlbuXiTw — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

За 15 кругов до финиша Норрис задел стену, где год назад Джордж Расселл закончил гонку, атакуя как раз-таки Ландо. И снова ему повезло - никаких повреждений.

LAP 48/62



Norris has brushed the barriers again! 💥



That's exactly where Russell's race came to an end last year 😵



No damage done it seems and the McLaren driver continues on his way#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lVBf1X4w6u — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

А вот кому повезло меньше, так это Кевину Магнуссену, который влетел задним левым колесом в стену, получив медленный прокол.

И хотя он смог продолжить Гран-при, на последних кругах датчанин был вынужден все-таки сойти в боксы.

LAP 51/62



Magnussen has a left rear puncture, after presumably contact with a wall, and is limping back to the pits #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/u5euxnhAkg — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Вообще событий в гонке было не то, чтобы много. В конце было только две интриги.

После достаточно легкого обгона Хэмилтона, Леклер на более свежих шинах атаковал Расселла. Но тот сумел защититься и удержать четвертую позицию. Леклер в свою очередь финишировал пятым, что тоже неплохо, учитывая провал в квалификации.

Вторая интрига касалась самого быстрого круга. Норрис, выиграв квалификацию, лидировал на протяжении всех кругов и имел на своем счету самый быстрый круг. Так что он претендовал на Большой шлем.

Но за несколько кругов до конца гонки на пит-стоп заехал Даниэль Риккардо. И "Медоед" на финише отобрал у британца дополнительный балл. Этим он помог своему другу Ферстаппену в борьбе за титул.

FASTEST LAP FOR DANIEL RICCIARDO!



The Aussie pitted on the penultimate lap 💪#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/T46xPnNgLW — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

При этом именно Риккардо болельщики признали гонщиком дня. Но это было сделано явно не за его выступление, так как он финишировал последним.

Дело в том, что последнюю неделю все чаще говорят о его замене на Лиама Лоусона. Ожидается, что уже на следующем этапе новозеландец поедет вместо австралийца. Так что звание гонщика дня можно считать прощальным подарком.

На финише Норрис привез Ферстаппену почти 21 секунду, что как бы намекает на то, насколько сильным сейчас является МакЛарен. Перефразируя слова классика: "Доминирование МакЛарен может наскучить фанатам". Уже можно так говорить?

Ландо еще ближе подобрался к Максу - теперь в личном зачете между двумя лучшими пилотами сезона всего 52 очка. А МакЛарен увеличил свой отрыв от Ред Булл в Кубке конструкторов до 31 балла.

Итоговая классификация

Формула-1 снова уходит на месячный перерыв, после которого она вернется этапом в Остине, где 20 октября пройдет Гран-при США.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!