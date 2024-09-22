Довбик забил во втором матче за Рому подряд
Машина завелась.
В рамках 5-го тура Серии А Рома встречается с Удинезе.
Ближе к середине первого тайма "волки" открыли счет. Автором первого гола в матче стал Артем Довбик.
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Украинец протащил мяч к штрафной и отправил его в дальний нижний угол ворот фриульцев.
На момент написания новости продолжается первый тайм. Рома побеждает со счетом 1:0.
Видео гола Довбика в ворота Удинезе
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