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Довбик поужинал с фанатами Ромы

Артем вместе с Энцо ле Фе провел время с болельщиками и обратился к ним.
Сегодня, 17:21
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вместе с Энцо ле Фе поужинал с болельщиками Ромы.

Как сообщает издание Forzaroma.it, украинец и француз провели время вместе с группой фанатов и после ужина обратились к ним.

Довбик, в частности, отметил то, что у клуба сейчас нелегкие времена.

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"Я рад видеть вас здесь и благодарю за поддержку. Сейчас нелегкий момент, и я желаю хорошо провести время вместе с вами", - сказал форвард.

Речь ле Фе перебили болельщики, ведь он начал ее со слов "Если мы выиграем", и фанаты заявили, что не должно быть никакого "если".

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