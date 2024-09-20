Довбик поужинал с фанатами Ромы

Артем вместе с Энцо ле Фе провел время с болельщиками и обратился к ним.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вместе с Энцо ле Фе поужинал с болельщиками Ромы.

Как сообщает издание Forzaroma.it, украинец и француз провели время вместе с группой фанатов и после ужина обратились к ним.

Довбик, в частности, отметил то, что у клуба сейчас нелегкие времена.

Читай также: Рома Довбика объявила о назначении нового главного тренера

"Я рад видеть вас здесь и благодарю за поддержку. Сейчас нелегкий момент, и я желаю хорошо провести время вместе с вами", - сказал форвард.

Речь ле Фе перебили болельщики, ведь он начал ее со слов "Если мы выиграем", и фанаты заявили, что не должно быть никакого "если".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!