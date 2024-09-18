iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома Довбика объявила о назначении нового главного тренера

"Джаллоросси" пригласили специалиста, который всю свою тренерскую карьеру провел в Италии.
Сегодня, 20:12
Иван Юрич / ФК Рома
Иван Юрич / ФК Рома

Рома на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера.

С этого момента во главе римлян будет стоять Иван Юрич, с которым был подписан контракт до лета 2025 года.

Соглашение между сторонами продлится на один год, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов.

Читай также: Одноклубник Довбика намерен подать в суд на Рому

Последние три года Юрич работал в Торино. Ранее он возглавлял такие клубы, как Мантова, Кротоне, Дженоа и Верона. На старте тренерской карьеры 49-летний хорватработал ассистентом Джан Пьеро Гасперини в Интере и Палермо.

Напомним, что Рома уволила Даниэле Де Росси с поста главного тренера после неудачного старта сезона. Примечательно, что минувшим летом клуб дал итальянцу новый контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома торино артем довбик

Статьи по теме

Рома определилась с заменой Де Росси Рома определилась с заменой Де Росси
Одноклубник Довбика намерен подать в суд на Рому Одноклубник Довбика намерен подать в суд на Рому
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Флик: Барселона может выиграть Лигу чемпионов Флик: Барселона может выиграть Лигу чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:34
Флик: Барселона может выиграть Лигу чемпионов
Бокс21:18
"Было справедливо отказано в посадке": Авиакомпания объяснила задержание Усика в аэропорту
Украина21:14
Пихаленок красивым голом с дальней дистанции наказал вратаря Ворсклы за ошибку
Лига Чемпионов21:00
Манчестер Сити - Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Европа20:59
Цыганков - в старте на матч с ПСЖ
Украина20:56
Таблица УПЛ: Динамо вырвалось на первое место, Оболонь - последняя
Лига Чемпионов20:52
Шахтер потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с Болоньей
Украина20:36
УПЛ: Динамо одолело Ворсклу в перенесенном матче
Украина20:34
Себальос отметил полноценный дебют за Динамо голом и травмой головы
Европа20:34
Зинченко анонсировал выход автобиографии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK