Рома Довбика объявила о назначении нового главного тренера
Рома на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера.
С этого момента во главе римлян будет стоять Иван Юрич, с которым был подписан контракт до лета 2025 года.
Соглашение между сторонами продлится на один год, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов.
Ivan Juric è il nuovo responsabile tecnico dell'#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2024
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Последние три года Юрич работал в Торино. Ранее он возглавлял такие клубы, как Мантова, Кротоне, Дженоа и Верона. На старте тренерской карьеры 49-летний хорватработал ассистентом Джан Пьеро Гасперини в Интере и Палермо.
Напомним, что Рома уволила Даниэле Де Росси с поста главного тренера после неудачного старта сезона. Примечательно, что минувшим летом клуб дал итальянцу новый контракт.
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