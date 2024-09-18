Рома Довбика объявила о назначении нового главного тренера

"Джаллоросси" пригласили специалиста, который всю свою тренерскую карьеру провел в Италии.

Рома на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера.

С этого момента во главе римлян будет стоять Иван Юрич, с которым был подписан контракт до лета 2025 года.

Соглашение между сторонами продлится на один год, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов.

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Последние три года Юрич работал в Торино. Ранее он возглавлял такие клубы, как Мантова, Кротоне, Дженоа и Верона. На старте тренерской карьеры 49-летний хорватработал ассистентом Джан Пьеро Гасперини в Интере и Палермо.

Напомним, что Рома уволила Даниэле Де Росси с поста главного тренера после неудачного старта сезона. Примечательно, что минувшим летом клуб дал итальянцу новый контракт.

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