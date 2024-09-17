Одноклубник Довбика намерен подать в суд на Рому

Никола Залевски требует вернуть его в состав.

Одноклубник Артема Довбика Никола Залевски грозит судом Роме, пишет Николо Скира.

Напомним, ранее поляк отказался продлевать с Ромой контракт и согласовал переход с Галатасарем, но трансфер сорвался.

В итоге руководство клуба решило отстранить Залевски от тренировок и игр с первым составом.

Однако хавбека такое решение не устроило, и он потребовал вернуть его в состав, иначе он подаст иск против клуба.

Пока Рома тянет с ответом, а адвокаты Залевски уже готовят иск в суд.

Ранее также Родри заявил, что футболисты готовы к забастовке из-за перенасыщенного календаря.

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