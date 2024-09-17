Родри уверен, что игроки близки к забастовке

Полузащитник Манчестер Сити Родри считает, что игроки близки к забастовке.

Причиной тому является переполненный календарь, который уже начал превосходит все разумные пределы.

"Я думаю, мы близки к протесту. Таково общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выбора. Я действительно думаю, что нас это беспокоит. Именно мы страдаем от этого.

По своему опыту могу сказать, что от 40 до 50 – это количество игр за сезон, при котором игрок может проявлять себя на самом высоком уровне. После этого уровень падает, потому что поддерживать форму становится невозможно. В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур.

Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы – главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. На мой взгляд, когда я не устаю, я играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать", - приводит слов хавбека BBC.

Ранее также сообщалось, что лидер Атлетико может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!