Лидер Атлетико всерьез задумался об уходе из клуба

Нападающий Атлетико Анутан Гризманн, скорее всего, проводит свой последний сезон в Испании, пишет Todofichajes.

33-летний француз всерьез рассматривает возможность перехода в МЛС.

Напомним, что летом уже ходили слухи о переходе Антуана в США, однако он все же остался в Атлетико.

Главный тренер клуба Диего Симеоне хотел бы сохранить Гризманна, однако руководство клуба не будет мешать переходу Антуана, так как этьо позволит избавиться от возрастного игрока с огромной личкой.

По слухам, больше всего интереса к французу проявляет Лос-Анджелес, с которым недавно продлил контракт близкий друг Гризманна Карлос Вела.

Ранее также президент Ла Лиги прокомментировал дело против Манчестер Сити.

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