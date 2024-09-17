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Презиент Ла Лиги высказался о многочисленных правонарушениях ФФП со стороны Манчестер Сити

Функционер считает, что "горожан" должны наказать.
Сегодня, 11:35
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о рассмотрении дела относительно 115 нарушений правил со стороны Манчестер Сити.

По словам функционера, АПЛ обязана наказать «горожан», чтобы не терять свой авторитет.

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"АПЛ не должна поддаваться давлению, правильно? Манчестер Сити - это такой же клуб, как и другие, и когда ты глава ассоциации, ты должен что-то делать.

АПЛ не должна создавать разрыв между большими и маленькими, важными и неважными клубами. Манчестер Сити является таким же, как и все членом ассоциации, который нарушал правила, и поэтому на него должны наложить соответствующие санкции. Если этого не произойдет, то авторитет соревнований будет потерян", - сказал Тебас.

Отметим, что Манчестер Сити обвиняют в 80 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год и в 35 случаях отказа сотрудничества со следствием с 2018 по сегодняшний день.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Ла Лига Хавьер Тебас

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