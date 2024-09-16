Клубы АПЛ недовольны слушаниями по делу Манчестер Сити

Английские клубы недовольны тем, как проходят слушания по делу Манчестер Сити, пишет The Telegraph.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, стартовали слушания о 119 нарушениях манчестерского клуба.

Однако проходят они в полностью закрытом формате, в котором принимают участие лишь представители клуба и трое членов комиссии.

Информация о слушаниях настолько закрыта, что даже неизвестно, где они проходят. Единственное, что члены комиссии могут при желании делится с общественностью промежуточными итогами.

Многие английские клубы недовольны тем, что процесс не является публичным. А некоторые даже опасаются, что все суедбные издержки пойдут за счет прав на телетрансляции и коммерческих средств.

Ранее также сообщалось, что что Сити нашел замену своему лидеру.

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