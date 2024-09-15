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Ман Сити нашел потенциальную замену де Брюйне

Хави Симонс может стать игроком «горожан».
Сегодня, 19:00

В Манчестер Сити продолжаются поиски потенциальной замены для Кевина де Брюйне, и, похоже, они достаточно сильно продвинулись.

Как сообщает ESPN, «горожане» определились с приоритетным вариантом. Им стал Хави Симонс, защищающий цвета РБ Лейпциг.

Нидерландский полузащитник может перебраться в стан манкунианцев, если они выдержат серьезную конкуренцию за футболиста со стороны Баварии и Ливерпуля.

Отмечается, что сам Симонс хотел бы перебраться в АПЛ.

В текучноум сезоне 21-летний Хави отдал 2 ассиста и забил 2 гола в 5 матчах за «быков».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне РБ Лейпциг Хави Симонс

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