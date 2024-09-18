Рома объявила об увольнении Де Росси
Римский клуб нашел причину провала на старте сезона.
Рома официально объявила, что Даниэле де Росси был уволен с поста главного тренера.
"Решение клуба принято в интересах команды, чтобы как можно скорее возобновить желаемый путь".
41-летний специалист возглавил римлян в январе после увольнения Жозе Моуринью.
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В этом сезоне Рома идет 16-й в Серии А, имея три очка после четырех туров.
Напомним, Де Росси – воспитанник римского клуба. Начиная с 2002 года он провел 616 матчей, в которых забил 63 гола. Выигрывал вместе с клубом два Кубка Италии (2007, 2008) и один суперкубок Италии (2007).
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Источник: ФК Рома