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Рома объявила об увольнении Де Росси

Римский клуб нашел причину провала на старте сезона.
Сегодня, 10:17
Даниэле Де Росси / Getty Images
Даниэле Де Росси / Getty Images

Рома официально объявила, что Даниэле де Росси был уволен с поста главного тренера.

"Решение клуба принято в интересах команды, чтобы как можно скорее возобновить желаемый путь".

41-летний специалист возглавил римлян в январе после увольнения Жозе Моуринью.

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В этом сезоне Рома идет 16-й в Серии А, имея три очка после четырех туров.

Напомним, Де Росси – воспитанник римского клуба. Начиная с 2002 года он провел 616 матчей, в которых забил 63 гола. Выигрывал вместе с клубом два Кубка Италии (2007, 2008) и один суперкубок Италии (2007).

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Источник: ФК Рома

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