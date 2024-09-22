Лидер Ман Сити травмировался и не смог продолжить игру с Арсеналом

Родри не доиграл первый тайм.

В рамках пятого тура АПЛ Ман Сити играет с Арсеналом.

«Горожане» по ходу встречи понесли кадровую потерю. Родри травмировался на 21-ой минуте и не смог продолжить игру.

Испанский полузащитник столкнулся в борьбе за мяч с Томасом Парти и повредил колено. Футболиста заменил Матео Ковачич.

На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 1:1. Забивали Эрлинг Холанд и Риккардо Калафьори соответственно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!