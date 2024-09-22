Лидер Ман Сити травмировался и не смог продолжить игру с Арсеналом
Родри не доиграл первый тайм.
В рамках пятого тура АПЛ Ман Сити играет с Арсеналом.
«Горожане» по ходу встречи понесли кадровую потерю. Родри травмировался на 21-ой минуте и не смог продолжить игру.
Испанский полузащитник столкнулся в борьбе за мяч с Томасом Парти и повредил колено. Футболиста заменил Матео Ковачич.
На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 1:1. Забивали Эрлинг Холанд и Риккардо Калафьори соответственно.
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