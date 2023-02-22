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ESL Pro League Season 17: онлайн-трансляция матчей турнира

Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей киберспортивного турнира.
Сегодня, 14:17
ESL
ESL

В среду, 22 февраля, в рамках турнира по Counter Strike: Global Offensive стартует 17-й сезон ESL Pro League.

Откроют первый соревновательный день сразу четыре матча:

17:00 | Outsiders - IHC Esports
17:00 | MIBR - Fnatic
20:30 | Cloud9 - Evil Geniuses
20:30 | G2 Esports - Eternal Fire

Напомним, соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет на Мальте. Призовой фонд - 850 тысяч долларов.

На ISPORT также доступны расписание и результаты матчей 17-го сезона ESL Pro League.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive ESL

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