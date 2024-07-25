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Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

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Вчера, 23:53
Олимпия - Полесье / ФК Полесье
Олимпия - Полесье / ФК Полесье

Житомирский Полесье провел первый поединок в еврокубках. В рамках второго раунда отбора Лиги конференций "волки" встречались с Олимпией из Словении.

Украинский коллектив не сумел добыть положительный результат, проиграв (0:2).

В составе словенской команды забивали Флоруч, Пинто.

Ответный матч Полесье - Олимпия Любляна пройдет 1 августа.

Видео голов и обзор матча Олимпия - Полесье:

Олимпия - Полесье 2:0
Голы: Флоруч, 56, Пинто, 90+2

Олимпия Любляна: Видовшек - Жорже Силва (Ласицкас, 80), Ратник, Мухамедбегович, Суалехе - Доффо, Агба - Флоруч (Пинту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) - Кожич (Н. Мотика, 59).

Полесье: Волынец - Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Таллес Коста, Крушинский (Козак, 58) - Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко - Будковский (Бристрич, 61).

Предупреждения: Жорже Силва - Сарапий, Будковский, Майсурадзе, Крушинский

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Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

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