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Жирона подписала молодого испанского защитника

Алехандро Франсес стал игроком каталонцев.
Вчера, 22:43
Алехандро Франсес / gironafc.cat
Алехандро Франсес / gironafc.cat

Испанская Жирона усилила линию защиты.

Как сообщает пресс-служба клуба, к каталонцам перебрался испанский центрбек Алехандро Франсес. Сумма трансфера составила 3.5 млн + 0.5 млн евро бонусами.

Детали личного контракта между Жироной и Франсесом не сообщаются.

Ранее 21-летний Алехандро выступал за Сарагосу из второго испанского дивизиона.

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