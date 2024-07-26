Жирона подписала молодого испанского защитника
Алехандро Франсес стал игроком каталонцев.
Испанская Жирона усилила линию защиты.
Как сообщает пресс-служба клуба, к каталонцам перебрался испанский центрбек Алехандро Франсес. Сумма трансфера составила 3.5 млн + 0.5 млн евро бонусами.
Детали личного контракта между Жироной и Франсесом не сообщаются.
Ранее 21-летний Алехандро выступал за Сарагосу из второго испанского дивизиона.
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