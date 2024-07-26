Динамо Загреб - Шахтер 1:0: видео гола и обзор матча

В рамках предпоследнего контрольного матча перед УПЛ Шахтер встретился с Динамо Загреб.

Судьбу матча решил лишь один гол. Его автором стал 17-летний полузащитник хорватов Томаш Бакович.

Отметим, что Шахтер уже на следующей неделе стартует в УПЛ матчем против Полесья, а последний товарищеский матч пройдет завтра, 27 июля, также против Динамо Загреб.

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