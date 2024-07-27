Гвардиола высказался о возможном уходе основного вратаря из Ман Сити

Пеп не хотел бы терять Эдерсона.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями об интересе саудовских клубов к Эдерсону.

По словам специалиста, терять такого игрока ему бы очень не хотелось.

"Я бы очень хотел, от всей души, чтобы Эдерсон остался. Он для нас ключевой игрок

Если никто не уйдет, мы останемся такими, как есть.

Очень трудно заменить такого топ-игрока, как Эдерсон", - цитирует слова Пепа портал City Xtra.

Напомним, ранее сообщалось, что, если Эдерсон уйдет, то Сити не будет искать нового вратаря.

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