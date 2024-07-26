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Автоспорт

Сайнс рассказал, повлияет ли появление Бинотто в Ауди на его выбор команды

Испанец до сих пор не определился, где он продолжит свою карьеру.
Вчера, 22:11
Маттиа Бинотто и Карлос Сайнс / Getty Images
Маттиа Бинотто и Карлос Сайнс / Getty Images

Несколькими днями ранее стало известно, что экс-руководитель Феррари Маттиа Бинотто возглавил проект Ауди, который появится в Формуле-1 в 2026 году.

Это сразу же вызвало спекуляции на тему того, что пилот Скудерии Карлос Сайнс может захотеть присоединиться к Зауберу, который объединит силы с немецким автопроизводителем - там самым испанец сможет воссоединиться со своим бывшим руководителем.

"Во-первых, я не в курсе всего, что происходит в каждой команде. Но, конечно, я считаю, что приход Маттиа в любую команду является положительным моментом, главным образом потому, что у него есть опыт построения команды, которая сегодня является топ-командой", - цитирует испанца официальный сайт Формулы-1.

"У него есть опыт работы в Феррари, который он может привнести в Ауди. Я уверен, что для них это большой плюс, и именно поэтому они наняли его. И да, конечно, я желаю ему всего наилучшего".

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Когда его спросили, может ли прибытие Бинотто приблизить Сайнса к переходу в Ауди, Карлос ответил: "Мое будущее все еще обсуждается и очень тщательно анализируется".

"Я вижу, как каждую неделю во многих командах происходят изменения, которые повлияют на них в следующем году. Но я дам себе время на принятие решения, чтобы проанализировать все эти вещи, которые постоянно меняются, не давая вам при этом слишком много подсказок".

На данный момент в пяти командах Формулы-1 остались места на следующий сезон: Мерседес, Альпин, Уильямс, Заубер и РБ.

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