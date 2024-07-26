Ферстаппен и Цунода потеряют места на старте Гран-при Бельгии

Гонщики получили штрафы за замены силовых установок и других элементов болида.

Как и было объявлено ранее, Ред Булл решил установить на болид Макса Ферстаппена пятую силовую установку.

В связи с этим трехкратный чемпион мира потеряет десять мест на старте Гран-при Бельгии в качестве штрафа за нарушение сезонного лимита на моторы, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Но нидерландец не будет единственным гонщиком, который был оштрафован.

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По информации источника, на болид пилота РБ Юки Цуноды были установлены пятый ДВС, турбокомпрессор, MGU-H и MGU-K, а также третий энергонакопитель и третий комплект управляющей электроники.

В сумме японский гонщик получил штраф в виде потери 60 мест на стартовой решетке, поэтому гонку он начнет с последнего места.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий уик-энда в Бельгии.

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