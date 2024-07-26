Альпин уволил Фамина с поста руководителя команды

Француз продержался в этой роли ровно год.

Руководитель Альпин Бруно Фамин покинет свою должность к концу августа, сообщает официальный сайт Формулы-1.

После своего ухода Фамин будет отвечать за всю остальную деятельность Renault Group в области автоспорта.

В заявлении французской команды также говорится, что "имя нового руководителя будет объявлено в свое время".

Alpine have announced Team Principal Bruno Famin will leave his current role by the end of August#F1 pic.twitter.com/joAKAqLg9H — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

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Примечательно, что Фамин возглавил французскую команду год назад, когда во время уик-энда в Спа было объявлено об уходе Отмара Сафнауэра.

Перед стартом нынешнего сезона Фамин был официально утвержден в должности руководителя Альпин, ранее занимая данную должность в роли временного руководителя.

Объявление об увольнении произошло после завершения первой практики этапа в Бельгии.

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