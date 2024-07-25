Окон подписал многолетнее соглашение с новой командой

Хаас объявил о подписании контракта с Эстебаном Оконом.

Напомним, по окончании текущего сезона французский пилот покинет Альпин и теперь уже точно перейдет в Хаас.

Таким образом в следующем сезоне состав пилотов Хаас выглядит следующим образом - Эстебан Окон и Оливер Бермэн.

Интересно, что Окон признался, что в переходе в американскую команду был и личный интерес.

"Я присоединюсь к очень амбициозной гоночной команде, чей дух, трудовая этика и неоспоримая восходящая траектория действительно впечатлили меня. Я хотел бы поблагодарить Джина Хааса и Аяо Комацу за их доверие и поддержку, а также за наши честные и плодотворные обсуждения в течение последних нескольких месяцев.

В более личном плане, я очень рад снова работать с Аяо, так как он был частью моего дебюта, когда я впервые сел за руль машины Формулы-1 во время моих дней в Lotus Junior более десяти лет назад", - рассказал Окон.

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