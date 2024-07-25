Гельмут Марко заявил, что Хэмилтон специально врезался в Ферстаппена

Советник Ред Булл не видит в эпизоде вины своего пилота.

Советник Ред Булл Гельмут Марко обвинил Льюиса Хэмилтона в столкновении с Максом Ферстаппеном.

Напомним, на Гран-при Венгрии пилоты столкнулись во время борьбы за третью строчку. Пилот Ред Булл пытался обойти британца, на заблокировал колеса, врезался в соперника и вылетел с трассы.

Марко же считает, что Хэмилтон намеренно повернул болид, чтобы спровоцировать аварию.

"Как бы то ни было, одно за другое, эмоции разгорелись, и были высказаны, скажем мягко, неуместные комментарии со стороны гоночного инженера, а также со стороны Макса.

И, наконец, финальное событие между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Когда Уильямс обгоняли на круг, Макс заметил просвет, сразу же кинулся туда, и произошло столкновение.

Я обсудил это с Максом. Безусловно, колеса были заблокированы на торможении, но он бы попал в поворот, так что речь не идет о потере контроля над болидом. Носовой обтекатель Макса оказался впереди, но Хэмилтон просто повернул в него, и все видели, что случилось дальше", - цитирует Марко SpeedWeek.

С результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!